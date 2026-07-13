En el debut de Fleitas, Claypole quiere volver al triunfo ante el equipo de los Messi

Recibirá hoy, lunes 13 de julio, a Leones FC. La previa.

Tras un mal presente y la salida de Roque Drago, Claypole buscará volver a la victoria para no alejarse de la lucha por un lugar en el Reducido. En ese contexto, tendrá una dura prueba ante uno de los anfitriones de la zona en el debut de Santiago Fleitas como entrenador.

En marco de la 19° fecha del torneo, el conjunto browniano recibirá hoy, lunes 13 de julio, a Leones FC en el Vicente Capocasa. El partido comenzará a las 15 hs, bajo el arbitraje de Rodrigo Villalba.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de caer 2-1 frente a Atlas, un resultado que profundizó su mal momento: sólo ganó uno de sus últimos nueve encuentros. La derrota marcó además el final del segundo ciclo de Drago al frente de Claypole.

La dirigencia se movió rápido en los últimos días y acordó la llegada de Fleitas, quien tendrá la misión de enderezar el rumbo. A pesar del flojo presente, todavía se mantiene a tiro, debido a que acumula 20 puntos y lo separan cinco de la zona de Reducido.

Leones FC, que llega de perder 1-0 con Central Ballester, es uno de los anfitriones de la Zona B de la categoría. Con 28 unidades, el equipo fundado por la familia Messi está en la tercera colocación e intentará no perderle pisada a los líderes Cañuelas y Luján.