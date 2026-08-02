Feroz incendio en una perfumería y juguetería de San José

Debieron acudir diez dotaciones de bomberos pertenecientes a los cuarteles de Almirante Brown y Lomas de Zamora. Los hechos.

Un voraz incendio se desató en las últimas horas en un local de San José. El fuego provocó serios daños materiales, especialmente en la mercadería del comercio y forzó una rápida intervención de diez dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

¿Qué pasó?

Según informan fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el suceso transcurrió durante la noche del sábado, 1 de agosto, alrededor de las 23 hs. La construcción afectada se encuentra sobre la calle Salta, casi esquina Vertiz.

En el lugar, rápidamente se desplegó un operativo de emergencia. Mediante el uso de varias líneas de mangueras, los Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a los locales aledaños. Además, personal de Defensa Civil y policial contribuyó con las tareas de apoyo y prevención.