Abrió la inscripción para el FinEs en Burzaco: ¿Cómo anotarse?

La ONG Compromiso Ciudadano lleva adelante la propuesta. Las clases serán presenciales y contarán con el acompañamiento de un cuerpo de docentes de excelencia. El título es oficial. Toda la información.

Arrancando el 2026 con el foco puesto en la educación, la ONG Compromiso Ciudadano brinda una nueva posibilidad para crecer y crear nuevas oportunidades. Es que será sede de FinEs, el programa que permite a los adultos terminar la secundaria, en Burzaco. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

¿Cómo ser parte?

La iniciativa cuenta con título oficial. Está dirigida a vecinos mayores de 18 años que hayan completado la primaria. Apunta a que cada vez más personas logren finalizar sus estudios en un ambiente empático y con el acompañamiento de un cuerpo de docentes de excelencia.

Para iniciar las clases, la ONG liderada por Mario Fuentes informó que los interesados deberán realizar una gestión muy sencilla, donde tendrán que presentar:

Último DNI vigente

Constancia CUIL

Copia de partida de nacimiento

Constancia de estudios alcanzados

Para concretar este paso obligatorio o solicitar más información, los vecinos deberán contactarse vía WhatsApp al 115044-2625. El horario de atención es de 10 a 15 hs.

“Nunca es tarde para cumplir tus metas. Finalizar tus estudios secundarios es el primer paso para abrir nuevas oportunidades. Anotate y empezá a construir el futuro que soñas”, expresaron desde la entidad local en sus redes sociales.