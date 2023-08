Buscan testigos para esclarecer la muerte de un joven en Ministro Rivadavia

Perdió la vida en un accidente vial. Hay un detenido. “Alguien tuvo que haber visto algo, es una zona muy concurrida”, aseguró la hermana de la víctima a De Brown.

La muerte de Jonathan Machuca, de 21 años, aún sigue sin esclarecerse. El pasado 11 de julio, el joven perdió la vida en un accidente de tránsito en Ministro Rivadavia. Desde aquel momento, su familia busca testigos del caso que le permita reconstruir que pasó.

¿Cómo fue?

El hecho se registró entre las 6.30 y 7 hs. Tuvo como escenario la avenida República Argentina, entre Ezeiza y Betonotti.

“Todavía no sabemos con certeza qué sucedió ese día. Sabemos que venía en moto, lo toca un auto y se va para la mano contraria. Ahí vino un camión y lo agarró de frente”, relató Carolina, hermana de la víctima, en diálogo con ww.deBrown.com.ar

Aquella mañana, Jonathan volvía desde Quilmes. A causa del impacto, falleció en el acto. “El vehículo que lo chocó no apareció. El camionero sí está preso, pero no quiere declarar. Además, no hay cámaras justo en ese lugar, hay algunas, pero más adelante”, sostuvo.

Pedido de justicia

Ante la falta de datos certeros, la familia Machuca busca con urgencia testigos del accidente. “Alguien tuvo que haber visto algo, es una zona muy concurrida y en un horario donde mucha gente se va a trabajar. Sumado a eso, pasan varias líneas de colectivos por ahí”, explicó a este medio.

Quienes hayan presenciado o escuchado algo relacionado con el caso pueden comunicarse al 1161366619 o al 1162345485.