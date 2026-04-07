Emotivo: recordaron a un héroe browniano caído en Malvinas en el programa de Pergolini

Se trata de Ignacio María Indino, uno de los cinco héroes locales que dieron su vida por la Patria en 1982. Mirá el video.

Un momento de profunda emoción se vivió en el programa “Otro Día Perdido”, emitido por El Trece. Fue cuando se recordó la historia del héroe de Almirante Brown, Ignacio María Indino, caído durante la Guerra de las Malvinas.

¿Cómo fue?

Durante el programa, el conductor Mario Pergolini no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato de Marcelo Lapajufker y José Cruz, dos ex combatientes que hicieron emocionar a todos a 44 años del conflicto armado.

Fueron justamente ellos quienes trajeron a escena una carta cargada de simbolismo. El documento había sido entregado al propio soldado browniano por una abuela en las Islas. Esta volvió a salir a la luz décadas después, generando un fuerte impacto en el estudio.

El homenaje televisivo puso el foco en su figura, destacando no solo su rol como combatiente, sino también su costado humano. Visiblemente conmovido, Pergolini intentó leer él mismo la misiva, pero no pudo y prefirió acompañar el relato con respeto. Se trató de un momento que trascendió la pantalla y se convirtió en un nuevo reconocimiento a quienes dejaron todo por el país.

Héroe local

Ignacio María Indino es uno de los cinco héroes del distrito que dieron su vida por la Patria en 1982. Su historia representa el compromiso de tantos jóvenes argentinos que participaron del conflicto.

Junto a él también fallecieron en combate los brownianos Omar Andrés Chaile, Ramón Aldo Moreno, Mario Gustavo Rodríguez y Macedonio Rodríguez.