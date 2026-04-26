San Martín no le quiere perder pisada a los puestos de Reducido

Buscará volver a la victoria hoy, domingo 26 de abril, ante Armenio. ¿Cómo llegan?

En marco de la 13° fecha de la Primera B, San Martín de Burzaco quiere volver a la senda triunfal para meterse nuevamente en los puestos de Reducido. En ese contexto, se medirá con Armenio, un rival directo en sus aspiraciones.

El partido se llevará a cabo hoy, domingo 26 de abril. Será a partir de las 13 hs. El árbitro Gastón Iglesias fue designado para impartir justicia en el estadio Armenia.

¿Cómo llegan?

Tras una racha de ocho fechas sin conocer la derrota, el “Azul” acumula dos caídas al hilo: 3-0 con Argentino de Quilmes y 1-0 ante Flandria. Si bien esto le costó salir de la zona de Reducido, todavía se mantiene a tiro con sus 14 puntos y, por ello, necesita dar vuelta de página rápidamente.

Armenio, en tanto, viene de sufrir un duro revés en la fecha pasada, ya que Villa San Carlos lo goleó 4-1. Con cuatro victorias, un empate y seis derrotas, acumula 13 unidades en la temporada.