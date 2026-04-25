Brown buscará su primera victoria del año en Adrogué y salir de la zona de descenso

El “Tricolor” recibirá hoy, sábado 25 de abril, a Villa San Carlos. La previa aquí.

Brown de Adrogué transita un presente delicado en la Primera B y, si bien todavía resta mucho torneo, se encuentra en puestos de descenso. Para salir de dicha zona y no alejarse más del Reducido, necesita imperiosamente reencontrarse con la victoria.

Con ese objetivo, el equipo recibirá hoy, sábado 25 de abril, a Villa San Carlos en el estadio Lorenzo Arandilla. El encuentro, correspondiente a la 13° fecha, se llevará adelante desde las 15 hs y estará arbitrado por Nicolás Mastroieni.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de perder 1-0 ante Liniers como visitante. De esta manera, se mantuvo en diez unidades y está en la 21° colocación de la tabla, sólo por encima de Ituzaingó. No obstante, la tabla está apretada en la zona baja: seis puntos lo separan del Reducido.

Para comenzar a escalar posiciones, el conjunto de Adrogué necesita hacer una fortaleza del Arandilla. Todavía no festejó en el año con su público, ya que acumula dos empates y misma cantidad de derrotas en sus presentaciones como local.

Villa San Carlos, por su parte, enderezó el barco en las últimas fechas y salió del fondo de la tabla. Se debe a que acumula dos goleadas 4-1 en fila: frente a Flandria y Armenio. Tiene doce unidades y está 13°.