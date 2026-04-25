Se viene un finde con mucho color y propuestas innovadoras en Brown: ¿Cuáles y dónde serán?

Conocé todas las actividades que habrá.

Con la llegada de los primeros días de otoño, se renueva la agenda cultural en Almirante Brown. Este finde, habrá alternativas para todas las edades, desde espectáculos y despliegues impactantes hasta iniciativas pensadas para compartir en familia. Todas serán libres y gratuitas.

¿Cuál es la grilla?

Sábado 25

-"Bondi Gallery": a las 19 hs se realizará la inauguración de una muestra de arte en gran formato. Será en el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB), ubicado en Esteban Adrogué 1224. La exposición contará con la participación de más de 50 artistas seleccionados.

Domingo 26

-“Otoño Medieval”: será en Castelforte, el castillo situado en Leonardo Rosales 1512, Adrogué. Se desarrollará de 12 a 19 hs. Contará con fogones encendidos, exhibiciones de herrería en vivo, prácticas de arquería y demostraciones de soft combat. Incluirá shows y oferta gastronómica inspirada en la época.

-Sigue "Bondi Gallery": habrá una jornada de arte en el espacio público, frente al MACAB. Incluirá:

12 a 18 hs - Art Meeting : artistas trabajarán en vivo y el público podrá sumarse a pintar , ya que habrá atriles disponibles.

: trabajarán en y el podrá sumarse a , ya que habrá 16 hs - “Exabrupto de Color Argentina”: una intervención artística dirigida por Alfredo Segatori.

una dirigida por 17 hs - Photo Shooting: una producción fotográfica colectiva que buscará representar la bandera argentina con todos los participantes intervenidos con

-Ciclo Electra: El encuentro tendrá lugar en Bynnon 1649, Adrogué. Comenzará a las 16:30 hs. Allí, se podrá disfrutar de música en vivo, DJ set, exposiciones visuales y gastronomía. Además de feria, bingo con premios, un taller de amuletos, maquillaje artístico, sesiones de handpoke tattoos y lecturas de tarot.