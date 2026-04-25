A solo cinco meses de su apertura, la histórica casona Villa Lola de Adrogué anunció su cierre

Había sido restaurada para transformarse en un centro cultural. Se sumó a otros lugares que bajaron sus persianas en las últimas semanas. Los detalles.

A cinco meses de su apertura, la librería y centro cultural Villa Lola baja sus persianas a fines de abril. El proyecto había recuperado una casona histórica de Adrogué y aportado una nueva propuesta a la escena local.

La despedida

El espacio comenzó a funcionar en noviembre en Intendente Dr. Martín González 921, frente a la plaza San Martín, lindera a la estación ferroviaria. Sin embargo, a través de sus redes sociales, precisaron que el próximo jueves 30 harán el “cierre definitivo”.

“Nació para ser un lugar de encuentro, de lecturas y de afectos, y despedirlo no es fácil. Nos quedamos con la alegría de cada conversación, cada libro compartido y cada persona que le dio vida a este proyecto”, señalaron.

Asimismo, agradecieron “de corazón” a quienes acompañaron su recorrido. “Su presencia fue el verdadero sentido de Villa Lola”, sentenciaron.

De esta manera, el espacio se suma a otros lugares que cerraron sus puertas en los últimos meses en Adrogué, como la pizzería "Mardiro´s", el local de boutique "Hiper Blanco" y "Mia Casa", donde se vendía todo para equipar baños, cocinas y deco.

Sobre el lugar

El centro cultural y librería había abierto sus puertas en noviembre pasado, tras un intenso trabajo de restauración de esta casona que es un ícono arquitectónico de 153 años. Fue escenario de filmación de la película “Boquitas pintadas”, basada en la obra Manuel Puig.

El espacio alberga más de 60 mil libros y cuenta con un sector de café y actividades. En sus pocos meses, reunió presentaciones literarias, debates, talleres y eventos musicales, consolidándose como un punto de encuentro cultural en la zona.