Claypole intentará estirar su racha sin derrotas y seguir en la lucha de arriba

El “Tambero” se enfrentará hoy, domingo 26 de abril, con Fénix. La información aquí.

Claypole lleva cinco partidos sin conocer la derrota y, si bien debe ajustar detalles, atraviesa su mejor momento en la temporada. Con este envión, visitará a Fénix con el objetivo de mantenerse en la lucha por la cima de la zona.

En marco de la 9° fecha de la Primera C, el duelo se disputará hoy, domingo 26 de abril, en el estadio de Deportivo Merlo. Se jugará desde las 15:30 hs y estará arbitrado por Agustín Panizza.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” empató sin goles con Mercedes en su última presentación y estiró a cinco los duelos sin caídas (tres victorias y dos igualdades). Esta racha lo hizo alcanzar los 12 puntos y es uno de los animadores de la Zona B de la categoría.

Fénix, por su parte, cayó 1-0 ante Berazategui el fin de semana pasado, aunque el miércoles también tuvo acción. Se debe a que se puso al día por el encuentro postergado de la 6° fecha, el cual fue 0-0 con El Porvenir. Así, alcanzó los siete puntos y lleva cinco partidos sin triunfos.