Clases gratuitas de gimnasia para adultos en Glew

La actividad comenzará el viernes 17. Ofrecerá ejercicios adaptados a distintos niveles, combinando movimiento, recreación y bienestar. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de encuentro, se pondrá en marcha una nueva propuesta en Glew. Se trata de clases gratuitas de gimnasia para adultos.

¿Cómo sumarse?

La actividad está pensada para personas mayores de 18 años. Ofrece ejercicios adaptados a distintos niveles, combinando movimiento, recreación y bienestar. Además de mejorar la condición física, la iniciativa busca fomentar la socialización y el cuidado integral de la salud.

Las clases comenzarán el próximo viernes 17 de abril y se extenderá por ocho meses. Serán de 10 a 12 hs, en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad, ubicado en Garibaldi 220, entre Beruti y Lastrade.

La inscripción es gratuita. Quienes deseen participar deberán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes entre las 9 y las 14 hs. Allí deberán presentar DNI y fotocopia.

De esta manera, el CIC continúa ampliando su oferta de actividades abiertas a la comunidad, con propuestas accesibles que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.