Cautiva y torturada por su propio hijo: el estremecedor caso de una jubilada

jueves 2 de septiembre del 2021

Ocurrió en Longchamps. El agresor padece esquizofrenia. La víctima estuvo encerrada durante meses, sin alimentación y era sometida a violencia física y verbal. La información.

Una jubilada de 72 años vivió una tortura dentro de su propia casa en Longchamps. Es que su hijo, quien es paciente psiquiátrico, la maltrataba, humillaba y mantenía cautiva hace más de un año. Su intención era obligarla a firmar la venta del departamento y quedarse con el dinero. Quedó detenido.

Fin de un calvario

La denuncia fue radicada por los vecinos el viernes 20 de agosto. Todo ocurrió en la Manzana 3 del barrio Biplastic. Es que hacía meses no se observaba a la víctima en el barrio. Sólo salía a la calle los días que iba al banco y lo hacía acompañada por su hijo que padece esquizofrenia.

Ante esta situación y luego de realizar tareas investigativas, efectivos se acercaron al lugar. Allí, el hombre se mostró reticente con el personal policial y se negó a abrir la puerta. Es por ello que se dispuso un allanamiento de urgencia, detallaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar .

El panorama con el que se encontraron los efectivos fue desgarrador. La jubilada estaba encerrada, sin alimentación y sometida a violencia física y verbal.

Sus días

La mujer declaró que cuando falleció su marido, el año pasado, la situación médica del agresor se complicó ya que este dejó de tomar la medicación y se tornó agresivo. A partir de ese momento, ella solo salía para retirar la plata del banco y esta se la quedaba su hijo con la excusa de que “se la podían robar”, informaron fuentes judiciales.

“No tengo otro remedio que pedirle que me compre la comida. Yo soy celíaca y necesito comida sin TACC, pero él me compra solo té y galletas de sémola. Para cenar o almorzar me da sólo arroz, que me lo tira en la habitación porque no tengo permitido comer en el living”, contó ante la Justicia.

Y agregó: “Me vendió todas las cosas que yo tenía, incluidos un televisor para que no viera las noticias. Hasta mis regalos de casamiento. Dio de baja el teléfono para que no pueda hablar con nadie del exterior. Me sacaba de la pieza sólo para que le cocine fideos, que es lo único que había en la casa. Tenía sólo media hora para hacerlo y después me volvía a encerrar. Cuando se tornaba agresivo, me gritaba y me pegaba. Me lastimó el brazo y la espalda. Yo necesito atención médica pero me prohibió ir a ver al médico. Hace un año que no me atiendo”.

En la vivienda los agentes encontraron carteles en las paredes. Estaban escritos a mano y contenían mensajes del hijo. Algunos decían: “no hables en el comedor porque escuchan los vecinos” o “cada vez que viene un trabajador le decís que tengo que estar yo porque después la gente hace comentarios”.

Pese a todo, las amenazas y las humillaciones eran constantes. Hace pocas semanas, la jubilada recordó que también le habría dicho “Firmás o te apuñalo”. Era intentando concretar la venta del departamento.

Los protagonistas

Fuentes oficiales informaron a www.deBrown.com.ar que el hombre fue identificado como Cristian C., de 38 años. Quedó detenido con prisión preventiva. La pena podría llegar a los diez años de prisión. Su madre, en tanto, recibió atención médica urgente y fue derivada a un centro de atención a la victimas de Almirante Brown.

La causa

Fue caratulada como “Privación de la libertad y abandono de persona”. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Participó la Comisaría de Longchamps.