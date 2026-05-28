Abrieron las inscripciones para la Carrera "Malvinas, Soberanía y Memoria" en Brown

Los cupos son limitados. Habrá modalidad competitiva de 7 km, corre caminata de 3 km y kids. Será requisito colaborar con dos leches. ¿Cómo anotarse?

Vuelve la octava edición de la carrera “Malvinas, Soberanía y Memoria”. Se llevará adelante el domingo 7 de junio en Rafael Calzada. Se trata de una propuesta deportiva gratuita, con fines solidarios y que promueve mantener viva la causa de Malvinas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

La jornada

Tendrá lugar en el polideportivo, ubicado en inmediaciones de la estación de la localidad. La largada está prevista a partir de las 8 hs. La Comuna organizó el evento a través del Instituto Municipal del Deporte.

Los interesados en participar deberán inscribirse a través del link oficial. Podés ingresar haciendo clic aquí. Los cupos son limitados.

La iniciativa, que se realiza en Almirante Brown desde 2019, contará con las siguientes modalidades:

Competitiva de 7 kilómetros.

Participativa con corre caminata de 3 kilómetros.

Kids de 1000 metros para los más chicos.

La carrera tiene fines solidarios ya que el requisito es colaborar con dos leches larga vida. Estas serán donadas a instituciones de bien público del ámbito local.

Sobre la prueba atlética

Se realiza todos los años, el primer domingo de junio. Se enmarca en recordar el Día de la Reafirmación de los Derechos de Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que se conmemora cada 10 de junio.

“Invitamos a las familias brownianas a sumarse y compartir una nueva edición de la carrera. Siempre con el firme compromiso de malvinizar nuestro distrito además de incentivar la práctica deportiva y ayudar a quienes más lo necesitan”, indicó Mariano Cascallares.