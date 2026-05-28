Jue, 28/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2705
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 28 de mayo de 2026

Chocaron un colectivo de la línea 384 y un auto en Solano: uno de los conductores resultó herido


Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de emergencia. ¿Qué pasó?

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un fuerte choque entre un colectivo de la línea 384 y un auto particular se registró en las últimas horas en San Francisco Solano. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido.

 

¿Qué pasó?

El accidente ocurrió este jueves en la intersección de Anémona y Camelia. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron y el vehículo particular terminó con importantes daños en uno de sus laterales.

Según informaron, el conductor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal de ambulancia municipal. Posteriormente, fue trasladado a un nosocomio para recibir una mayor atención.

En el lugar, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegaron un operativo de emergencia. Como es habitual en este tipo de casos, contó con la colaboración de efectivos policiales de la jurisdicción.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram