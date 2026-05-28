Chocaron un colectivo de la línea 384 y un auto en Solano: uno de los conductores resultó herido

Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de emergencia. ¿Qué pasó?

Un fuerte choque entre un colectivo de la línea 384 y un auto particular se registró en las últimas horas en San Francisco Solano. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido.

¿Qué pasó?

El accidente ocurrió este jueves en la intersección de Anémona y Camelia. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron y el vehículo particular terminó con importantes daños en uno de sus laterales.

Según informaron, el conductor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal de ambulancia municipal. Posteriormente, fue trasladado a un nosocomio para recibir una mayor atención.

En el lugar, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegaron un operativo de emergencia. Como es habitual en este tipo de casos, contó con la colaboración de efectivos policiales de la jurisdicción.