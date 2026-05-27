Conductor perdió el control y terminó incrustado contra una cabina de gas en Claypole

Bomberos trabajaron para asegurar la zona debido al riesgo que representaba la instalación dañada. La información.

Un fuerte accidente ocurrió en Claypole. El conductor de un vehículo perdió el control y terminó impactando contra el muro y la cabina de gas de una vivienda.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió este martes por la noche, en una propiedad ubicada en la intersección de Pasos y Ricardo Rojas. Tras el choque, trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes desplegaron un operativo de emergencia.

Los oficiales asistieron inmediatamente a los ocupantes del rodado y trabajaron para asegurar la zona debido al riesgo que representaba la instalación de gas dañada.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor ni las causas que provocaron el siniestro. Sin embargo, debido al fuerte impacto, el auto sufrió serios daños, al igual que parte del frente de la vivienda.