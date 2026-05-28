Rafael Calzada: denuncian que un inquilino usurpó una casa

El conflicto ocurre desde noviembre. El hombre acusó a la propietaria de robarle $ 10 millones. Los detalles.

Un conflicto por un alquiler informal terminó en la Justicia. La propietaria de una casa en Rafael Calzada acusa a su inquilino de dejar de pagar y negarse a abandonar la vivienda, mientras el hombre denunció un presunto robo dentro del inmueble por parte de ella.

¿Qué pasó?

Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando la dueña publicó en Marketplace de Facebook que alquilaba el inmueble. Entre los distintos interesados, eligió a esta persona y su familia para que se instalaran allí. Le solicitó dos garantes.

Según precisaron ambas partes, acortaron un pago mensual de $600 mil únicamente por el uso de la casa, ya que la propiedad también cuenta con un quincho y una pileta que se destinarían para eventos privados en verano. En caso de utilizar esos espacios, el monto ascendería a $900 mil.

Aunque tenían previsto firmar un contrato formal y el inquilino incluso entregó $400 mil para concretarlo, el acuerdo nunca se oficializó y quedó únicamente de palabra.

La relación se mantuvo sin inconvenientes hasta noviembre, cuando la propietaria le comunicó que el alquiler aumentaría a $900 mil. El hombre rechazó la suba y exigió la devolución del dinero abonado hasta ese momento para abandonar la vivienda, al considerar que no se respetaban las condiciones pactadas.

En tanto, señaló que la mujer lo amenazó con "enviar a su esposo" y, ante esta situación, llamó a su abogado. Esto comenzó una serie de denuncias cruzadas, ya que el hombre afirmó que la dueña y parte de su familia "ingresaron en la casa ante su ausencia y le robaron $10 millones".

Del otro lado, aseguraron que la Justicia lo citó para ratificar este hurto y nunca se presentó. Además, sostuvo que el hombre continúa viviendo allí sin pagar alquiler desde noviembre, pese a que firmó un acta en la que se comprometía a retirarse en un plazo de diez días cuando intervino la Policía.

Actualmente

En las últimas horas, el conflicto escaló aún más. La propietaria denunció que el inquilino habría intentado vender la casa por $45 millones sin contar con la documentación. Este negó esa acusación y remarcó que no abandonará la vivienda hasta recibir una orden judicial.

“No respetó el contrato. Me dice que no iba a alquilar la pileta en el verano al final y que me iba a aumentar. Era un aumento arbitrario y le propuse hacer de a poco. Sigo acá porque no tengo dinero ni a dónde ir. Con todo esto, quién me va a querer alquilar”, expresó.