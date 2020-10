Cerró “Loco Arte” en Adrogué

Compartir en:

miércoles 14 de octubre del 2020

El restobar se despidió de sus clientes con una emotiva publicación en redes sociales. “No saben lo que nos duele el alma mientras escribimos estas palabras”, expresaron. Los detalles.

El impacto económico que provocó la pandemia empujó a muchos espacios gastronómicos y artísticos a bajar sus persianas definitivamente. En este escenario, el bar cultural “Loco Arte” era uno de los pocos lugares que aún se encontraban de pie e intentando sobrevivir. Pero los esfuerzos y las ganas no alcanzaron. En las últimas horas, confirmaron su cierre, luego de casi 10 años de funcionar en Adrogué.

La peor noticia

Fue difundida a través de sus redes sociales oficiales. Allí, compartieron unas emotivas palabras de despedida y agradecieron a todos los que fueron parte de este proyecto innovador y convocante en el distrito. “Sepan que pensamos, soñamos e intentamos todo hasta el último momento para no tener que tomar esta decisión”, admitieron.

Loco Arte estaba ubicado en pleno centro de la ciudad cabecera del distrito. Era un centro cultural y un museo de piezas históricas. Atesoraba reliquias y antigüedades que eran obsequios de clientes y amigos. “No saben lo que nos duele el alma mientras escribimos estas palabras de despedida”, reza el texto.

¿Es un adiós o hasta luego? Según adelantaron se asoma la posibilidad de reinventarse y presentar un nuevo emprendimiento. “Una cosa más, te pedimos que no te vayas de este espacio (que es virtual, pero nos hace sentir cerca) porque esperamos pronto empezarles a contar donde desembarcaremos… ¿Un Loco Arte Náutico? Vos quédate cerca, que para navegar se necesita algo más que olas”, concluyeron.

“Es muy triste cuando un lugar que promueve el arte, la cultura, los artistas y talentos locales tiene que cerrar sus puertas. Es una gran pérdida para la ciudad y más aún cuando se trata de un emprendimiento tan distintivo”, expresó en diálogo con este medio Mario Fuentes, titular de la ONG Compromiso Ciudadano.

Resaltó que la entidad realizó allí varios eventos solidarios y destacó la “buena predispocición que tuvieron siempre desde Loco Arte para llevarlos a cabo con profesionalismo y dedicación”.

Intentando subsistir

En tiempos de emergencia sanitaria, el lugar permaneció de pie gracias a la empatía y solidaridad de la propietaria del local. “Desde el primer momento que pudimos sentarnos a hablar. Me dijo que me quede tranquilo, que no me iba a cobrar el alquiler”, había confiado Guillermo, dueño del restó, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

A partir de agosto y durante los fines de semana, el espacio ofreció ciclos musicales en vivo por streaming. La entrada era accesible y las propuestas variadas. Además, proyectaban lanzar un autocine en el terreno contiguo al local. Habían optado por no realizar delivery gastronómico. Es que había mucha competencia, inclusive de aquellos vecinos que habían decido subsistir vendiendo comida casera. Ahora, finaliza una etapa, pero se espera que próximamente se abra una nueva.