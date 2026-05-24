A pura música y danza: celebrarán el 25 de Mayo con una peña patria en Rafael Calzada

Se presentarán además distintos artistas y habrá comidas regionales para acompañar los festejos. Todos los detalles.

Almirante Brown celebrará este 25 de Mayo con una peña patria en Rafael Calzada, donde los vecinos podrán disfrutar de una jornada llena de música, danza y tradiciones populares. La propuesta busca reencontrarse con las raíces culturales en un ambiente festivo y familiar.

¿Cómo será?

La iniciativa se desarrollará este lunes, a partir del mediodía. Tendrá como escenario a la plaza 25 de Mayo, ubicada en la intersección de Juan Lavalle y Colón, a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la localidad.

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán vivir una tarde a pura música y danza. En esa línea, se presentarán “La Doña Leo”, “Víctor Flores”, “Los Nadal”, “Danzares Bs. As.” y "José Paz". Además, estarán los ballets “El Mestizo”, “El Bagual” y “Sueño Infinito”.

En simultáneo, habrá comidas regionales a cargo de instituciones de Rafael Calzada, que ofrecerán platos típicos y sabores tradicionales para acompañar los festejos patrios.

“Una celebración para reencontrarnos con nuestras raíces, nuestras costumbres y la alegría de compartir juntos esta fecha tan especial”, afirmaron desde la Comuna.