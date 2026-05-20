¡A puro rock nacional!: Spinetta y Fito Páez tendrán su noche de homenaje en Adrogué

Será este sábado con entrada gratuita. Conocé más.

Las canciones que marcaron generaciones volverán a sonar en vivo durante una nueva edición del ciclo “Tributos” en Adrogué. Se trata de un espectáculo que homenajeará a Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, dos grandes figuras del rock nacional.

¿Cuándo será?

El evento se realizará este sábado, 23 de mayo desde las 19.30 hs. Será en la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será gratuita y el acceso por orden de llegada.

La primera presentación estará a cargo de la banda “Contra todos los males de este mundo”, un tributo dedicado a Spinetta que recorrerá clásicos del histórico músico y compositor argentino.

Más tarde, desde las 20.30 hs, será el turno de “Dos en la ciudad”, un show homenaje a Fito Páez. Allí, la agrupación repasará algunas de las canciones más emblemáticas del artista rosarino.

“Una invitación a revivir clásicos inolvidables, compartir música en vivo y celebrar el legado de dos artistas fundamentales de nuestra cultura”, indicaron desde la organización en redes sociales.