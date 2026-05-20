Realizarán un nuevo curso de curso de manipulación segura de alimentos en Adrogué

Contará con una única clase obligatoria y presencial. Estará dictada por profesionales del área de Bromatología. Conocé cómo participar.

Con el objetivo de brindar más herramientas de capacitación, la Dirección de Bromatología de Almirante Brown realizará una nueva edición del curso de manipulación segura de alimentos. Contará con certificación oficial.

¿Cuándo y dónde?

Se llevará adelante este jueves, de 9 a 14 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad.

Según informaron, la propuesta contará con una única clase obligatoria bajo modalidad presencial. Estará dictada por profesionales del área de Bromatología.

La inscripción sigue abierta y se realiza a través del 0800-222-7696. Los vecinos deberán comunicarse de 8 a 20 hs. Entre los requisitos, se solicita presentar DNI (frente y dorso) y una foto del rostro con fondo claro.