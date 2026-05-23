Peña, tributos, obras y festivales, así se vivirá este finde patrio en Brown

Conocé la grilla completa de actividades.
Almirante Brown se prepara para vivir un finde patrio con una renovada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Todas las propuestas son gratuitas y pensadas para disfrutar en familia pese a las bajas temperaturas.
¿Qué visitar?
Sábado 23
- Clase abierta "Cocina Soberana desde la Tierra": está a cargo de productoras rurales. Se realizará la elaboración de "sopa de maní", un plato tradicional de raíces boliviana. Será de 11 a 13 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).
- Festival “Mi Barrio, Mi Crew”: una jornada de encuentro, arte y cultura urbana pensada para las juventudes. Incluirá música y graffiti en vivo, muestra de arte, shows de baile, clase de Hip Hop, Flash Tattoo y gastronomía. Será a las 16 hs, en la Casa de la Cultura “Luis Sandrini” (Av. Eva Perón 1948, Don Orione).
- Ciclo de “Tributos”: se realizará desde las 19:30 hs, en la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. El acceso será por orden de llegada. La primera presentación estará a cargo de “Contra todos los males de este mundo”, un tributo dedicado a Spinetta. Más tarde, desde las 20.30 hs, tocará “Dos en la ciudad”, un show homenaje a Fito Páez.
- La Bonificación”: una versión libre basada en la obra de Hugo Quinquela. Una comedia cargada de humor, enredos y situaciones inesperadas. Iniciará a las 20 hs, en el Centro Cultural Bijou (Mitre 995, Adrogué).
Domingo 24
- Expo Cuentos: el evento tendrá narraciones en vivo, visitas de autores locales y de la Región. Habrá stands de venta con libros y productos de escritores y emprendedores locales, además del show de la Familia Bachicha para dar cierre a una tarde de diversión. Comenzará a las 15 hs, en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 794)
Lunes 25
- Peña patria por el 25 de Mayo: los vecinos podrán disfrutar de shows en vivo y comidas regionales a cargo de instituciones de la localidad. Iniciará a las 10 hs, en la plaza 25 de Mayo (Juan Lavalle y Colón, Rafael Calzada).