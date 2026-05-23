Peña, tributos, obras y festivales, así se vivirá este finde patrio en Brown

Conocé la grilla completa de actividades.

Almirante Brown se prepara para vivir un finde patrio con una renovada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Todas las propuestas son gratuitas y pensadas para disfrutar en familia pese a las bajas temperaturas.

¿Qué visitar?

Sábado 23

Clase abierta "Cocina Soberana desde la Tierra" : está a cargo de productoras rurales. Se realizará la elaboración de "sopa de maní ", un plato tradicional de raíces boliviana. Será de 11 a 13 hs , en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).

: está a cargo de productoras rurales. Se realizará la ", un plato tradicional de raíces boliviana. Será de , en la (Juan B. Justo al 1000). Festival “Mi Barrio, Mi Crew ”: una jornada de encuentro, arte y cultura urbana pensada para las juventudes. Incluirá música y graffiti en vivo, muestra de arte, shows de baile, clase de Hip Hop, Flash Tattoo y gastronomía . Será a las 16 hs, en la Casa de la Cultura “Luis Sandrini” (Av. Eva Perón 1948, Don Orione).

”: una jornada de encuentro, arte y cultura urbana pensada para las juventudes. Incluirá . Será a las 16 hs, en la Casa de la Cultura “Luis Sandrini” (Av. Eva Perón 1948, Don Orione). Ciclo de “Tributos ”: se realizará desde las 19:30 hs, en la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. El acceso será por orden de llegada . La primera presentación estará a cargo de “ Contra todos los males de este mundo ”, un tributo dedicado a Spinetta . Más tarde, desde las 20.30 hs, tocará “ Dos en la ciudad”, un show homenaje a Fito Páez.

”: se realizará desde las en la El acceso será por . La primera presentación estará a cargo de “ ”, un dedicado a . Más tarde, desde las tocará “ un show homenaje a La Bonificación”: una versión libre basada en la obra de Hugo Quinquela. Una comedia cargada de humor, enredos y situaciones inesperadas. Iniciará a las 20 hs, en el Centro Cultural Bijou (Mitre 995, Adrogué).

Domingo 24

Expo Cuentos: el evento tendrá narraciones en vivo, visitas de autores locales y de la Región. Habrá stands de venta con libros y productos de escritores y emprendedores locales, además del show de la Familia Bachicha para dar cierre a una tarde de diversión. Comenzará a las 15 hs, en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 794)

Lunes 25

Peña patria por el 25 de Mayo: los vecinos podrán disfrutar de shows en vivo y comidas regionales a cargo de instituciones de la localidad. Iniciará a las 10 hs, en la plaza 25 de Mayo (Juan Lavalle y Colón, Rafael Calzada).