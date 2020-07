Dramático intento de robo en un almacén

Compartir en:

miércoles 29 de julio del 2020

Ocurrió en Claypole. Amenazaron al dueño del comercio con un arma. “Me gritaba: ‘Quedate quieto o te quemo’”, contó la víctima en diálogo con De Brown. Mirá el video.

La cuarentena, como era de esperarse, causó estragos en la economía de todos los argentinos. En Claypole, un vecino que tenía una mercería debió empezar a vender productos de almacén para poder sobrevivir y hasta se mudó a su comercio.

En medio de esta complicada situación, el browniano fue víctima de un violento intento de robo. Ocurrió el sábado en el negocio ubicado en la calle Salaberry al 100. Quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El agresor ya había comprado horas antes en el negocio. Cuando volvió, alrededor de las 5, el comerciante jamás se imaginó que sería para asaltarlo. Es que, según denunció, se trataba de un chico del barrio.

“Me pide cigarros. Le dije que me había dado 30 pesos y que salía 100. Ahí es donde me apunta con el arma. Instintivamente quiero cerrar la puerta, pero ya había metido la mano adentro y entonces corrí a cubrirme. El me gritaba: ‘Quedate quieto o te quemo’”, contó Mario, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Afortunadamente, la víctima salió ilesa de la situación. Asimismo, en las últimas horas efectivos de la Comisaría N°6 de Almirante Brown detuvieron a un joven de 17 años. Fue luego del que el video se virilizara por las redes ya que el vecino no quiso efectuar la denuncia.

La dura realidad

El aislamiento cambió por completo la vida de este comerciante. “Cuando empezó la cuarentena, yo alquilaba el local y el departamento que está arriba. Luché todo lo que pude por mantenerlo, pero no puede hacerlo”, confesó.

Debió mudarse a su negocio para seguir subsistiendo y hasta invirtió en éste el dinero que cobró del Ingreso Familiar de Emergencia. “Empecé a atender toda la noche para salir a adelante, dormía de a ratitos”, detalló.

Sin embargo, en medio de ese gran sacrificio, había sido víctima anteriormente de otro hecho de inseguridad. Fue el pasado 7 de julio.

“Ese día hacía mucho frío, así que me acosté un ratito y me dormí. En eso aprovecharon, seguramente llamaron y como no respondí cortaron el tejido, movieron las dos maderas que cubrían y se llevaron dos packs de bebidas que había”, relató.

No contentos con ello, los delincuentes volvieron, esta vez para entrar. Pero, en ese intento, movieron una caja y se cayó un papel higiénico. Afortunadamente, ese pequeño ruido bastó para que Mario se despertara.

“Salgo y veo a uno que quería entrar. Ahí le pegué con la escoba y se fueron. Si hubieran entrado, no hubiera tenido cómo contarla”, advirtió Mario que se encuentra realizando tratamiento por varios problemas de salud.

A raíz de este episodio, decidió tomar ese mismo día mayores medidas de seguridad, aunque eso no impidió el sábado volvieron a atacarlo. “Pedí fiado materiales al corralón y hablé con mi vecino. Él con unas rejas me cubrió toda la parte de arriba y al costado me levantó una pared con ladrillos. Así que estoy todo encerrado”, concluyó.