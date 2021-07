Claypole inició el campeonato con un nuevo empate 

Compartir en:

domingo 25 de julio del 2021

Fue 1-1 ante Argentino de Merlo. El "Chino" Benítez anotó el gol del "Tambero". Miralo.

Claypole debutó en el Torneo Clausura, pero no pasó del empate frente a la "Academia". Comenzó con todo, abriendo el marcador en el amanecer del partido. Sin embargo no logró aguantar la diferencia, se lo igualaron rápido y el marcador no se volvió a mover.

El "Chino" Benítez fue el autor del único gol del "Tambero" a los tres minutos del primer tiempo. El ex San Telmo recibió fuera del área y remató fuerte haciendo imposible la atajada pese a la estirada del arquero. A los 11', Coselli sentenció el 1-1 definitivo de cabeza tras un centro de Angelini.

Lo que viene

El conjunto dirigido por Roque Drago cosecha su tercera igualdad en las últimas cuatro fechas. La próxima jornada visitará a Ituzaingo. El duelo está programado para el domingo 1 de agosto.

* Video: Claypole oficial