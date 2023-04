Claypole empató y cedió la punta del torneo por primera vez en el año

Igualó 1-1 con Luján y no puede ganar desde hace cinco partidos.

Tuvieron que pasar 14 fechas para que Claypole no sea el puntero del Torneo Apertura en la Primera C. Luego de un arranque arrasador, con ocho triunfos consecutivos, el "Tambero" volvió a dejar tantos en el camino y ya no es el líder de la competencia.

Como visitante, igualó con Luján 1-1 y no gana hace cinco presentaciones. Matías Coselli abrió la cuenta a los 7 minutos del partido. Tras la ventaja, hizo méritos para estirar el marcador, sin embargo falló en los últimos metros y le dio vida al dueño de casa.

En el complemento, el "Albirrojo" levantó el nivel y llegó poner pardas a los 58' a través de Arturo Mendoza. De ahí en más, el conjunto dirigido por Jesús Díaz no se mostró cómodo en el campo y hasta sufrió algunas contras del local.

Lo que viene

Con este resultado, Claypole se ubica en la tercera posición de la tabla general con 26 unidades, a uno de los líderes Liniers y San Martín de Burzaco. En la próxima jornada el elenco browniano volverá a su estadio para recibir a Berazategui.