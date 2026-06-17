¿Cómo se escriben?: los insólitos errores en la presentación de los jugadores de la Selección

Uno de los casos más llamativos fue el de Nicolás Tagliafico. Los detalles.

En medio de la disputa del Mundial, la FIFA quedó envuelta en una polémica luego de publicar un video de la Selección Argentina con varios nombres de jugadores mal escritos. Entre los errores más comentados estuvo el de Nicolás Tagliafico.

¿Qué pasó?

Previo al debut ante Argelia, el ente rector del fútbol mundial compartió una presentación del combinado nacional. En las imágenes, cada futbolista aparece sosteniendo un cartel con su nombre, apellido y número de camiseta, para luego presentarse en voz alta.

En ese contexto, varios jugadores se encontraron con errores. Uno de los casos más llamativos fue el de Tagliafico, ya que el oriundo de Rafael Calzada tuvo que tachar con una lapicera la letra “H” agregada de más en “Nicholas”, dejando así asentada la falla.

Otros futbolistas que pasaron una situación similar fueron Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Al mediocampista de Boca lo identificaron como “Leonardo”, mientras que el apellido del exRiver apareció escrito como “Pacacios”.

Por su parte, Nahuel Molina también debió intervenir su cartel al agregar con una lapicera su segundo apellido. El defensor se tomó la situación con humor y bromeó al respecto en una historia de Instagram: “No puede faltar Lucero. Se va a enojar mi mamá. Es el apellido de ella”.

Las equivocaciones no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir capturas del video y a crear memes sobre los errores, que rápidamente se multiplicaron en las redes sociales.