Compromiso Ciudadano cerró el año con una cena solidaria en Burzaco

La iniciativa de la ONG contó con una gran participación. Lo recaudado será a beneficio de actividades de Navidad y Reyes. Los detalles.

Luego de un año donde ofreció múltiples actividades a la comunidad, la ONG Compromiso Ciudadano cerró el 2025 con una cena solidaria. Todo lo recaudado en el evento, que juntó a su equipo de trabajo y referentes barriales, se destinará al armado de mesas navideñas y cajas de juguetes.

¿Cómo fue?

La iniciativa se llevó adelante el viernes, 19 de diciembre, en su sede ubicada en Alsina 343, en Burzaco. Encabezada por el presidente de la entidad, Mario Fuentes, reunió a miembros de la misma, profesionales, referentes locales y voluntarios.

También, acompañaron los diputados provinciales Fabian Luayza y Viviana Romano. Desde el equipo de la entidad estaban presentes Federico Fuentes, Gastón Goldenberg, Natalia Rojas, Alejandro Torre y Ezequiel Borra, entre otros.

La noche transcurrió compartiendo una cena sencilla y en un ambiente distendido donde Compromiso Ciudadano culminó un nuevo año de mucho trabajo comunitario. Asimismo, la jornada sirvió para recargar energías de cara a un 2026 lleno de nuevos desafíos.

Manteniendo su premisa social, la cena tuvo un fin benéfico: todo lo recaudado será destinado a la realización de una Nochebuena solidaria. De esta manera, se armarán mesas navideñas y cajas de juguetes para donar.

Tras degustar las alternativas gastronómicas, llegó el momento de las palabras de la mano de Luayza y miembros de la ONG. Como cierre, Mario Fuentes hizo un balance y agradeció a los presentes. Además de celebrar lo realizado en el año, apuntó a afrontar el desafío de reforzar la labor de cara al 2026.

Sobre Compromiso Ciudadano

Está integrada por un grupo de profesionales de diferentes rubros y voluntarios. Cuenta con más de una década de trabajo constante en Almirante Brown, en los cuales promueve la solidaridad, la participación y la vocación de servicio.

Durante todo el año, brinda clases de apoyo escolar, alfabetización y atención psicológica. En tanto, organiza movidas solidarias como colectas de juguetes, alimentos, útiles escolares y de ropa de invierno. Además, dicta cursos y talleres.

Entre sus actividades también está la feria “Creadoras”, la cual reúne cada mes a cientos de emprendedores. En simultáneo a esta propuesta, aprovecha la convocatoria para impulsar jornadas de donación de sangre y vacunación.