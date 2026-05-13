SOCIEDAD
miércoles 13 de mayo de 2026

Rescataron a un gatito que había caído en un pozo en Solano


Se desplegó un operativo en el lugar para salvarlo. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown protagonizaron un emotivo rescate en San Francisco Solano. Una vez más, lograron salvar a un gatito que había caído dentro de un pozo de gran profundidad.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Pensamiento Norte al 2000. Hasta allí acudió una dotación del Cuerpo para ayudar al animal. Los oficiales trabajaron con escaleras y medidas de seguridad para poder llegar hasta el lugar donde se encontraba atrapado.

Tras varios minutos de tareas intensas, lograron sacar al pequeño felino y ponerlo a resguardo. Afortunadamente, se encuentra sano y salvo y junto a su familia.

 

