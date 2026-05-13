Robaban camionetas de alta gama, operaban en Solano y cayeron porque uno fue a un "telo"

Se llevó adelante un arduo operativo que incluyó tres allanamientos. La información.

Tras una investigación, la Policía desarticuló una organización criminal que operaba desde San Francisco Solano y se dedicaba al robo de camionetas de alta gama. Hay dos detenidos.

¿Cómo fue?

La causa comenzó luego del robo de una Toyota Hilux y una SW4 en Boedo y Recoleta, durante marzo. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los oficiales detectaron la presencia de un Peugeot 208 blanco que funcionaba como apoyo durante los hechos.

Con el seguimiento de registros fílmicos de distintos municipios, lograron reconstruir el trayecto utilizado para escapar y comprobaron que el vehículo llevaba patentes clonadas.

Uno de los avances más importantes en la investigación surgió luego de detectar el uso de una tarjeta de crédito robada a una de las víctimas en una estación de servicio de Palermo. Las cámaras del comercio permitieron obtener imágenes de los sospechosos.

Posteriormente, efectivos lograron ubicar nuevamente el Peugeot 208 en Almirante Brown. Allí identificaron a uno de los integrantes de la banda cuando ingresó a un hotel alojamiento y abonó el turno mediante una billetera virtual a través de QR, maniobra que resultó determinante para establecer su identidad.

El otro sospechoso fue individualizado mediante cámaras de seguridad de la Ciudad y registros obtenidos en una estación de servicio de avenida Garay antes de uno de los robos.

Los operativos

Con toda la información reunida, se realizaron tres allanamientos en San Francisco Solano y La Plata. Se secuestraron el Peugeot 208 utilizado en los ilícitos, un Volkswagen Vento con un impacto de bala y un Gol con numeración adulterada. Además, encontraron 45 cédulas falsas, formularios 08 firmados, documentación adulterada, DNI apócrifos y la tarjeta utilizada tras los robos.

Según la investigación, la banda actuaba en el Conurbano. Contaba con una estructura preparada para alterar numeraciones de motores, chasis, cristales y dominios, lo que permitía reutilizar y comercializar los vehículos sustraídos.