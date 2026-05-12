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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2689
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SOCIEDAD
martes 12 de mayo de 2026

Tras superar una prueba piloto, quedó fijo el ramal C de la línea 514


El recorrido une Solano con Adrogué por Amenedo. Hubo buena respuesta de los vecinos. Los detalles.

Luego de varias semanas funcionando a modo de prueba, el ramal C de la línea 514 continuará de manera definitiva uniendo San Francisco Solano con Adrogué a través de Amenedo. La decisión se tomó a partir de la buena recepción.

¿Cómo fue?

El servicio había comenzado a circular el 30 de marzo como una experiencia piloto. Su objetivo era mejorar la conectividad y ofrecer una alternativa directa de traslado, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Desde su puesta en marcha, el ramal contó con diez unidades y una frecuencia aproximada de 12 minutos entre cada colectivo, lo que permitió evaluar el funcionamiento y la demanda del recorrido. En este marco, según pudo saber www.deBrown.com.ar, se decidió disminuir la cantidad de vehículos a seis a raíz de esta prueba.

El trayecto denominado “Adrogué x Amenedo” inicia en El Cóndor y avenida 844 y atraviesa distintas arterias importantes como Jorge, Belgrano, Bynnon, El Cardenal, Amenedo, 25 de Mayo y Mitre. A su vez, pasa por Echeverría, Amenedo, Augusto Laserre, Bernardi, Erezcano, Macias, Canale y Somellera hasta llegar a la estación de Adrogué.

En tanto, el recorrido de regreso es por Somellera, Rosales, Avenida Espora, Bynnon, Diagonal Toll y Erezcano. Las unidades transitan además por Amenedo, El Cardenal, Bynnon, Belgrano, Jorge y finalizará en El Cóndor y Humberto Primo.

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