Sáb, 16/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2693
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SOCIEDAD
viernes 15 de mayo de 2026

EDICTO


UNION INDUSTRIAL DE ALMIRANTE BROWN CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. socios de la asociación civil, o sus apoderados, a la Asamblea General Ordinaria para el día 03 de junio de 2026, a las 10,30 hs. en primera convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en A. D. Barbieri No 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos socios para la firma del Acta de la Asamblea;
2.- Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria;
3.- Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31-12-2025.

 

Burzaco, 15 de mayo de 2026.-

 

GERARDO ROJAS                                                     MÓNICA BUSTELO
PRESIDENTE                                                                SECRETARIA

 

 

 

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