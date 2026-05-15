UNION INDUSTRIAL DE ALMIRANTE BROWN CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. socios de la asociación civil, o sus apoderados, a la Asamblea General Ordinaria para el día 03 de junio de 2026, a las 10,30 hs. en primera convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en A. D. Barbieri No 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos socios para la firma del Acta de la Asamblea;

2.- Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria;

3.- Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31-12-2025.

Burzaco, 15 de mayo de 2026.-

GERARDO ROJAS MÓNICA BUSTELO

PRESIDENTE SECRETARIA