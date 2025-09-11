Con nuevos stands y la visita de cientos de vecinos, “Creadoras” floreció en Burzaco

La feria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Se lleva adelante desde hace cuatro años. “La próxima será una buena oportunidad para llevar los regalos por el Día de la Madre. Vamos a anunciarla a la brevedad”, anticipó Mario Fuentes, presidente de la entidad, a De Brown. Conocé más.

En una jornada a pleno sol, “Creadoras” floreció en Burzaco. En el mes de la primavera, la nueva edición reunió a cientos de stands de emprendedoras, muchos de ellos nuevos, de diferentes puntos del distrito y la Región.

¿Cómo fue?

Se realizó el pasado viernes, 5 de septiembre, en la plaza Manuel Belgrano. Desde hace cuatro años, es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. La propuesta se convirtió en un clásico del distrito y es visitada por un gran número de vecinos.

En esta oportunidad, la feria sorprendió con nuevos stands y artículos de los más variados que incluyeron desde accesorios, bijouterie, velas y piezas de cerámica hasta delicias gastronómicas caseras. Se sumó además infaltable sector de moda circular.

"Fue una muy buena edición con gran participación de emprendedoras y vecinos. La próxima será una buena oportunidad para llevar los regalos por el Día de la Madre. Vamos a anunciarla a la brevedad", indicó Fuentes, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Creadoras y protagonistas

Una de las emprendedoras fue Marcela, vecina de Burzaco. Ella está al frente de “Budines artesanales Margaritas”, una propuesta que nació hace poco tiempo tras quedarse sin empleo.

“A mi edad no es tan fácil conseguir un trabajo, así que me dije 'voy a utilizar lo que sé para llevar adelante mi casa'. En otras oportunidades ya lo hice. Antes cocinaba y vendía a mis vecinos. Ahora quería expandirme un poco más porque los que consumieron mis budines me dicen, 'esto tenés que llevarlo más allá, son muy ricos'”, contó a este medio.

Marcela realiza sus exquisiteces tanto de harina integral o común como solamente de avena. Ofrece de zanahoria, banana, con chips, nueces y almendras, entre otros. “Los hago pensando en que puedan comerlos todos”, afirmó.

Rosa, también de Burzaco, se sumó a la feria con “Gyn Artesanías”. “Somos mayoristas y minoristas, vendemos figuras pintadas y sin pintar, además tenemos descuentos del 20% por mayor. Muchos de nuestros productos los usan para souvenirs”, explicó.

Y agregó: "Comercializamos por redes o a través del celular. Las piezas se pueden retirar de mi domicilio, con punto de entrega o llevarlo directamente a la casa de quien solicite”.

Por último, Mónica de “Artesanías Mukti” se acercó a “Creadoras” y expuso su enorme variedad de macetas. “Están todas dibujadas, pintadas a mano y tienen un tratamiento de humedad. Las hago una por una con una laca bicapa que sirve tanto para interior como para exterior”, detalló.

La browniana también se aboca a la customización de ropa. “Me gusta darle una segunda oportunidad a la prenda para para no generar más basura e impacto en el ambiente. También hago un poco de cartelería. Mi stand es un mix, aunque mi fuerte son las macetas”, reconoció.