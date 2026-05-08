Llega “Shopping Fest” a Boulevard: entradas cine a mitad de precio, muñecos gigantes, DJs y shows

Será desde hoy y durante todo el finde. Entre las propuestas habrá un taller de robótica, grandes descuentos y una ambientación especial. Los detalles.

Con promociones especiales, premios y actividades recreativas, Boulevard Shopping se prepara para celebrar desde este viernes una nueva edición del “Shopping Fest”. Se trata de un gran evento impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que aglutina a centros comerciales de todo el país.

¿Qué habrá?

Desde hoy y hasta este domingo 10 de mayo, quienes realicen compras iguales o superiores a $80.000 podrán canjear su ticket y participar de una ruleta con premios. Los mismos podrán canjearse en Orbit Bowling, Quantico y Cinema Adrogué. Además, durante las tres jornadas habrá descuentos exclusivos en distintas marcas del Shopping, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13298.

Como parte de la celebración, también habrá promociones especiales en cine. Del 8 al 10 de mayo se podrá aprovechar un 50% de descuento en entradas y un 30% OFF en combos seleccionados. Los beneficios estarán disponibles tanto para compras online como en boletería.

Sumado a ello, el complejo recibirá a sus visitantes con una ambientación especial pensada para toda la familia. Entre las propuestas anunciadas se destacan muñecos gigantes para que los vecinos puedan tomarse fotos y DJs en vivo. Estos se desarrollará de 18 a 20 hs los días 8 y 9 de mayo.

Asimismo, este sábado 9 llevará adelante un taller de robótica para chicos de entre 8 y 12 años. La propuesta contará con turnos de 60 minutos y será de 16 a 19 hs. La participación será gratuita, aunque con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse una hora antes del inicio de cada clase en el stand de informes.

Desde la organización explicaron que el “Shopping Fest” busca promover el encuentro y el disfrute en los centros comerciales de todo el país, con actividades, sorpresas y beneficios para los visitantes durante tres días consecutivos.