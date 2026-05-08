Por razones climáticas, reprogramaron la Expo Feria de Ministro Rivadavia

El evento iba a realizarse este finde. Conocé la nueva fecha.

Por cuestiones climáticas, la nueva edición de la Expo Feria quedó suspendida. Iba a llevarse adelante este finde en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. Pese a ello, ya anunciaron la próxima fecha.

¿Cuándo será?

Ahora, la iniciativa tendrá lugar el próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo. Será desde las 10 y hasta las 18 hs, en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo 1000. Allí, los vecinos podrán recorrer la feria de productores rurales y de emprendedores.

También habrá shows en vivo y se instalará un circuito de viveros. Este incluirá cooperativas florícolas y viveristas, quienes venderán plantas ornamentales, nativas y autóctonas, flores, árboles frutales, alfarería artensanal e insumos de jardinería.

A su vez, los vecinos también podrán deleitarse con una gran oferta gastronómica. Habrá patio dulce y salado. Se podrá elegir entre comidas regionales, pizzas y empanadas y una variedad alimenticia que contará con alimentos sin tacc, parrilla y licuados. Sumado a pastelería, panadería y alfajores artesanales.