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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2685
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CULTURA
viernes 8 de mayo de 2026

Por razones climáticas, reprogramaron la Expo Feria de Ministro Rivadavia


El evento iba a realizarse este finde. Conocé la nueva fecha. 

Por cuestiones climáticas, la nueva edición de la Expo Feria quedó suspendida. Iba a llevarse adelante este finde en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. Pese a ello, ya anunciaron la próxima fecha.

¿Cuándo será?

Ahora, la iniciativa tendrá lugar el próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo. Será desde las 10 y hasta las 18 hs, en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo 1000. Allí, los vecinos podrán recorrer la feria de productores rurales y de emprendedores.

También habrá shows en vivo y se instalará un circuito de viveros. Este incluirá cooperativas florícolas y viveristas, quienes venderán plantas ornamentales, nativas y autóctonas, flores, árboles frutales, alfarería artensanal e insumos de jardinería.

A su vez, los vecinos también podrán deleitarse con una gran oferta gastronómica. Habrá patio dulce y salado. Se podrá elegir entre comidas regionales, pizzas y empanadas y una variedad alimenticia que contará con alimentos sin tacc, parrilla y licuados. Sumado a pastelería, panadería y alfajores artesanales.

 

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