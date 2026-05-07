Vuelve la ExpoFeria a Rivadavia: habrá shows en vivo, gastronomía, talleres, ferias y charlas

La iniciativa se llevará adelante durante dos jornadas. Conocé la agenda.

Ministro Rivadavia recibirá una nueva edición de la “ExpoFeria”. A lo largo del fin de semana, vecinos podrán disfrutar de una variada agenda que incluirá charlas, talleres, ferias, circuito de viveros y shows, en una propuesta que combina producción, cultura y vida al aire libre.

¿Cómo será?

La iniciativa se llevará adelante este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Granja Educativa Municipal, ubicada en la avenida Juan B. Justo 1000. Ambas jornadas tendrán lugar entre las 10 y las 18 hs.

En esta edición, los vecinos encontrarán una feria de productores rurales. Allí, se venderán chacinados, dulces, mieles, embutidos, quesos, verduras agroecológicas, frutas de estación y mucho más.

Además, se instalarán los puestos de emprendedores con productos como impresiones 3D, cerámica, macetas, agendas y encuadernación, indumentaria, juguetes y cosmética, entre otros.

Las jornadas contarán también con un circuito de viveros y los stands institucionales. Por otro lado, habrá una variada oferta gastronómica, con comidas regionales, pizzas y empanadas, alimentos sin tacc, parrilla y licuados artesanales.

Para los amantes de las cosas dulces, en el patio podrán degustar diferentes alternativas. Se debe a que encontrarán cafeterías, PUPAS, elaboraciones con harinas alternativas, panadería, pastelería y alfajores artesanales.

Para aportarle brillo y color, en la ExpoFeria se realizarán shows en vivo. En ese contexto, el sábado se presentarán Juan Sosa, La Doña Leo y Facu Giménez; mientras que el domingo harán lo propio Método Nakache, Burrock y Agustín Ferez.

Charlas y talleres

Sábado:

14 hs: compostaje

compostaje 15 hs: charla de observación de aves en Almirante Brown

charla de observación de aves en Almirante Brown 15:30 hs : presentación de proyecto “Docentes que siembran futuro: formación y acompañamiento para proyectos de huerta y biodiversidad escolar"

: presentación de proyecto “Docentes que siembran futuro: formación y acompañamiento para proyectos de huerta y biodiversidad escolar" 16 hs: educación ambiental en los diferentes niveles escolares y la educación ambiental como extensión de la comunidad

educación ambiental en los diferentes niveles escolares y la educación ambiental como extensión de la comunidad 16:30: Hablemos de… soberanía alimentaria y producción local

Hablemos de… soberanía alimentaria y producción local 17 hs: volver a la luna no es el final: es el comienzo

Domingo: