Un helicóptero sobrevoló Burzaco y mostró desde el aire algunos de sus lugares emblemáticos

Mirá el video.

Un helicóptero sobrevoló Burzaco y desde el aire un usuario filmó un video que muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad. Esto permitió observar desde otra perspectiva varios de sus puntos más característicos y dejó imágenes panorámicas de avenidas, barrios y espacios históricos.

¿Cómo fue?

Entre los sitios que pudieron apreciarse durante el vuelo privado se destacó la Quinta Rocca, sede donde funciona actualmente la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Las dimensiones de la tradicional casona y sus espacios verdes fueron una de las imágenes más destacadas de la filmación.

Además, sobrevoló la avenida Espora, exhibiendo así su fisonomía urbana, con sus casas bajas, comercios y su frondosa arboleda. Sumado a todo, en el clip, se llegó a vislumbrar el horizonte a través del zoom de la cámara.

Finalmente, la nave aterrizó en el helipuerto ubicado en la Rotonda de Vapor, uno de los puntos más reconocidos y transitados del distrito.

El video fue publicado en TikTok por @guillote___ . Se trata de un usuario que se dedica a realizar este tipo de producciones desde el aire y luego las comparte con sus seguidores.