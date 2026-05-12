Mar, 12/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2689
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CULTURA
martes 12 de mayo de 2026

Con actividades para toda la familia, la Feria del Libro de Brown desembarca en Glew


Participarán librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. ¿Cuándo y dónde visitarla?

En el marco de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, el evento cultural llegará este fin de semana a Glew. Reunirá propuestas gratuitas para vecinos de todas las edades.

La iniciativa

Se desarrollará durante este viernes 15 y sábado 16 de mayo. La primera jornada será de 9 a 17 hs, mientras que en la segunda será de 12 a 18 hs. Tendrá como escenario el Circuito de Ciclismo, ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi.

La feria contará con la participación de librerías, editoriales, escritores y artistas invitados, además de distintas actividades pensadas para promover la lectura y el encuentro cultural en los barrios.

Se trata de una edición itinerante que busca acercar la literatura y las expresiones artísticas a diferentes localidades, fortaleciendo el acceso a la cultura y generando espacios de participación para los vecinos.

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