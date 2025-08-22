Con obras, restauraciones y más servicios, ponen en valor el Cementerio de Calzada

Se construyó una sala velatoria, nuevos nichos y se realizó un relevamiento catastral. Mirá los cambios.

El Cementerio Municipal de Almirante Brown entró en una etapa histórica de puesta en valor. Esta incluye obras de infraestructura, mejoras edilicias y un plan integral para transformarlo en un "cementerio parque".

¿Cómo será?

El predio tiene casi 12 hectáreas y se ubica en Rafael Calzada. La iniciativa abarca la construcción de un módulo de nichos, la restauración de los ya existentes y la creación de una sala velatoria.

Como parte de la modernización, se realizó además un relevamiento catastral con un dron que permitió regularizar y detallar cada sector del terreno. Este trabajo posibilitó identificar y cuantificar cada lote para una mejor planificación futura.

Asimismo, se conformó una comisión técnica que evalúa el casco histórico del cementerio. Allí, se identifican los valores arquitectónicos de bóvedas y panteones, preservando el patrimonio.

El proyecto contempla la planificación de nuevos sectores y servicios. Estas acciones se suma la incorporación de un sistema de gestión operativa que agilizará la atención al público.

Sobre el proyecto

Estos avances tuvieron su origen en septiembre de 2024. Fue cuando el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 13.489/24, que actualizó y unificó la normativa vigente que tenía más de 40 años.

“Estamos llevando adelante obras históricas en el Cementerio Municipal de Almirante Brown, modernizando las instalaciones, sumando servicios y poniendo en valor su casco histórico. Queremos que los vecinos que visitan a sus seres queridos encuentren un lugar cuidado, digno y en mejores condiciones”, destacó el intendente Mariano Cascallares.