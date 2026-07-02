Colocaron lectores para pagar con el celular en las estaciones de trenes de Brown

Los dispositivos reemplazan a los tradicionales lectores de la tarjeta SUBE y habilitan nuevas formas de pago con QR y billeteras virtuales. ¿Dónde se encuentran?

Las estaciones de Adrogué y Burzaco ya cuentan con los nuevos lectores que permitirán pagar el viaje en tren con el celular. La incorporación forma parte del proceso de modernización de la línea Roca y, en una próxima etapa, llegará al resto de las paradas del distrito.

¿Cómo funciona?

Los dispositivos reemplazan a los tradicionales lectores de la tarjeta SUBE y habilitan nuevas formas de pago, como códigos QR y billeteras virtuales. De todos modos, quienes lo prefieran podrán seguir utilizando la tarjeta SUBE física.

La implementación permitirá que los pasajeros puedan realizar todo el recorrido utilizando únicamente el celular. Además, quienes combinen tren, subte y colectivo tendrán la posibilidad de pagar cada tramo con QR u otros medios digitales compatibles, ya que esta tecnología también está disponible en el resto del transporte público del AMBA.

Por el momento, el sistema ya se encuentra instalado en las estaciones locales de Adrogué y Burzaco. Sin embargo, para que pueda utilizarse en el recorrido completo será necesario que los lectores estén presentes en todas las estaciones de la línea, ya que el costo del viaje se calcula y confirma al momento de llegar al destino.