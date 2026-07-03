"Invierno Medieval" en Castelforte de Adrogué: habrá combates, arquería y música

Será este domingo, con entrada gratuita. ¿Qué habrá?

Castelforte de Adrogué será el escenario de una nueva edición de "Invierno Medieval en el Castillo". Se trata de una propuesta que recreará el espíritu de la Edad Media con actividades para todas las edades.

Sobre el evento

Se realizará este domingo, 5 de julio, en Rosales 1521, a media cuadra de plaza Brown de Adrogué. Comenzará a las 13 y se extenderá hasta las 19 hs, con entrada libre y gratuita.

Según informaron desde la organización, la jornada incluirá combates medievales, soft combat, exhibiciones de arquería, herrería en vivo y espectáculos de música.

Sumado a todo ello, "Invierno Medieval" tendrá un paseo de artesanos, un sector gastronómico y otras propuestas temáticas para que los vecinos puedan disfrutar durante toda la tarde.

En caso de lluvias, el evento podría suspenderse. En esta línea, se recomienda chequear antes la cuenta de @somosmedievales para asegurarse la continuidad de la propuesta.