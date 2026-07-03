Julio llegó con aumentos: así quedaron las tarifas de colectivos y trenes en el AMBA

Las subas se aplicaron desde este miércoles. Conocé más.

Con el inicio de julio comenzaron a regir nuevos incrementos en el transporte público del AMBA. Las subas alcanzan a los colectivos de jurisdicción bonaerense y porteña. Además, ya fue confirmado un esquema de aumentos escalonados para los trenes.

Las tarifas

Las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia aplican desde este miércoles 1° de julio una actualización del 4,1%. El incremento surge del mecanismo de ajuste automático que ambas jurisdicciones utilizan para definir las tarifas y que contempla el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), del 2,1%, más un adicional del 2%.

En los colectivos de jurisdicción bonaerense, el boleto mínimo cuesta ahora $1.057,25. Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Entre 3 y 6 km: $1.189,39.

De 6 y 12 km: $1.321,55.

Entre 12 y 27 km: $1.585,89.

Más de 27 km: $1.864,45.

En las 31 líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó de $788,28 a $820,99. Los nuevos valores son:

Entre 3 y 6 km: $912,25.

De 6 y 12 km: $982,52.

Más de 12 km: $1.052,85.

Las unidades nacionales no forman parte de este primer ajuste. En esos servicios, la nueva tarifa comenzará a regir el 15 de julio. Desde esa fecha, el boleto mínimo será de $742,81 para quienes tengan la SUBE registrada, de $334,26 para los beneficiarios de la Tarifa Social y de $1.485,62 para los usuarios que utilicen una tarjeta sin nominalizar.

Trenes

La Secretaría de Transporte informó que el aumento para los trenes del AMBA se aplicará de manera gradual. Durante julio, el boleto de la primera sección pasará a costar $380,10, lo que representa un incremento del 8,6%.

El esquema continuará en agosto, cuando el mismo tramo tendrá un valor de $420,01 tras una suba del 10,5%, y volverá a actualizarse en septiembre hasta llegar a $449,83, con un incremento adicional del 7,1%.