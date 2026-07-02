Anunciaron obras y mejoras en los accesos del hospital Meléndez

Detallaron que las tareas ya comenzaron y que fueron supervisadas por Eichel. Conocé más.

Almirante Brown anunció que avanza con una serie de obras destinadas a mejorar los accesos al hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Se busca con ello, optimizar la circulación y facilitar el ingreso de pacientes, familiares, trabajadores y ambulancias.

¿Qué se lleva adelante?

Según informaron, se efectua el mejoramiento de los caminos y calles internas que conducen a las guardias y también al sector de salud mental. Además de intervenir en distintos accesos al predio para favorecer la conectividad y el desplazamiento dentro del nosocomio que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Paralelamente, se ejecuta la instalación de cartelería y señalización para fortalecer la accesibilidad y orientar de manera más eficiente a quienes concurren.

Informaron que las tareas, que en las últimas horas fueron supervisadas por la jefa de Gabinete,Paula Eichel, forman parte del acompañamiento que el Municipio brinda al hospital Meléndez; complementando las inversiones y mejoras que lleva adelante el Gobierno bonaerense.

En los últimos meses

El nosocomio incorporó importante equipamiento de última generación adquirido por el Ministerio de Salud bonaerense para fortalecer las prestaciones sanitarias.

Entre los nuevos dispositivos, se encuentran un tomógrafo, un mamógrafo, un equipo de rayos digital y ecógrafos. Asimismo, detallaron que se concretaron obras en el edificio, tareas de impermeabilización y reparación de filtraciones.

"Seguimos trabajando de manera articulada con la Provincia para acompañar el fortalecimiento del Hospital, mejorando sus accesos y la infraestructura complementaria para que vecinos, trabajadores y pacientes puedan desplazarse de una manera más segura y ordenada", destacó Mariano Cascallares.