Ola de frío en Brown: ¿Qué medidas recomiendan para proteger la salud?

El invierno favorece la circulación de virus respiratorios y aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Los consejos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de las temperaturas para los próximos días en el AMBA. Ante este escenario, el Municipio de Almirante Brown compartió una serie de recomendaciones para cuidar la salud y prevenir enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿Cuáles son?

Desde la Secretaría de Salud local recordaron la importancia de mantener hábitos de prevención durante el invierno, cuando aumentan los casos de infecciones respiratorias.

Entre las principales recomendaciones citaron:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol en gel.

frecuentemente con agua y jabón o utilizar Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

al Si se presentan síntomas respiratorios, evitar compartir el mate y otros objetos personales.

y otros Mantener al día las vacunas del Calendario Nacional y aplicarse la antigripal.

del Calendario Nacional y aplicarse la antigripal. No automedicarse y utilizar antibióticos únicamente bajo indicación médica.

Además, las autoridades hicieron especial hincapié en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. Para ello, aconsejan ventilar todos los ambientes de la vivienda diariamente, incluso cuando hace frío, y verificar el correcto funcionamiento de estufas, calefactores y demás artefactos a gas.

En caso de una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil llamando al 103 o a los teléfonos 2206-1300 y 2206-1350.