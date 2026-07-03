Ola de frío en Brown: ¿Qué medidas recomiendan para proteger la salud?

El invierno favorece la circulación de virus respiratorios y aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Los consejos.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de las temperaturas para los próximos días en el AMBA. Ante este escenario, el Municipio de Almirante Brown compartió una serie de recomendaciones para cuidar la salud y prevenir enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono.
Desde la Secretaría de Salud local recordaron la importancia de mantener hábitos de prevención durante el invierno, cuando aumentan los casos de infecciones respiratorias.
Entre las principales recomendaciones citaron:
Además, las autoridades hicieron especial hincapié en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. Para ello, aconsejan ventilar todos los ambientes de la vivienda diariamente, incluso cuando hace frío, y verificar el correcto funcionamiento de estufas, calefactores y demás artefactos a gas.
En caso de una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil llamando al 103 o a los teléfonos 2206-1300 y 2206-1350.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) July 2, 2026