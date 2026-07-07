Con Tagliafico como titular, Argentina se enfrentará a Egipto por un lugar en cuartos

El encuentro será hoy, martes 7 de julio, a partir de las 13 hs. ¿Cómo formará?

Tras una sufrida victoria ante Cabo Verde, la Selección Argentina continúa su sueño en el Mundial 2026. Con varios cambios en el equipo, enfrentará a Egipto en busca de un lugar en los cuartos de final.

El encuentro se disputará hoy, martes 7 de julio, desde las 13 hs (hora argentina). Será en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con arbitraje del francés François Letexier.

¿Cómo llegan?

El seleccionado nacional afrontará los octavos de final tras superar a Cabo Verde en un partido que se complicó más de lo esperado. Argentina se impuso por 3-2 en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

Con respecto a ese encuentro, el entrenador Lionel Scaloni realizará algunos cambios. Uno de ellos sería el regreso de Nicolás Tagliafico en reemplazo de Facundo Medina. El lateral oriundo de Rafael Calzada dejó atrás la lesión que lo marginó del debut y, ya con más ritmo, volvería a la formación titular.

En el mediocampo, Leandro Paredes dejó una muy buena imagen cada vez que ingresó, especialmente frente a Cabo Verde, por lo que tendría un lugar desde el arranque. La principal incógnita pasa por saber si ocuparía el lugar de Thiago Almada o de Alexis Mac Allister.

En la delantera, sigue la duda que viene desde el comienzo del torneo: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El exRiver, que llegó al Mundial con poco ritmo debido a una lesión en el tobillo, aparece como el principal candidato para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

¿Y el rival?

Egipto, por su parte, finalizó segundo en el Grupo G tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda e igualar 1-1 frente a Bélgica e Irán. En los dieciseisavos de final también debió sufrir: empató 1-1 con Australia y selló su clasificación al imponerse por 4-2 en la definición por penales.