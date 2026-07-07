Selva Almada presentó su libro "Una casa sola" en Boulevard Shopping

La historia transcurre en torno a una construcción que permanece en pie mientras el tiempo avanza y quienes la habitaron ya no están, pero sus espectros sí. Conocé más.

La exitosa escritora Selva Almada presentó su nueva novela “Una casa sola”, en Boulevard Shopping de Adrogué. Durante el encuentro, la autora compartió detalles sobre los personajes, el escenario elegido y las preguntas que dieron origen al libro.

¿Cómo fue?

El evento se llevó adelante el jueves pasado, 2 de junio, a las 19 hs. Tuvo como escenario la Estación del Libro, ubicada en el primer piso del complejo. Allí dialogó con los lectores sobre el proceso creativo y los temas que atraviesan la historia

Reconocida por títulos como “El viento que arrasa”, “Ladrilleros” y “No es un río”, Almada explicó que en esta oportunidad el personaje central no es una persona, sino una vivienda emplazada en el monte entrerriano.

"La protagonista de la novela es la casa y esa casa está vacía desde hace una década porque la última familia que vivió ahí desapareció. Por un lado, la casa está sola de gente y, por otro, empieza a llenarse de otras formas de vida: crecen yuyos en las paredes, hay hormigueros en el piso. Entonces está sola, pero tampoco tan sola", detalló.

De este modo, la historia transcurre en torno a una construcción que permanece en pie mientras el tiempo avanza y quienes la habitaron ya no están. Allí vivió durante años la familia Lucero, cuyo recuerdo convive con otras historias que se entrelazan a lo largo de la novela.

En ese sentido, la autora explicó que aparecen personajes marcados por destinos trágicos, como soldados de distintas guerras, un excombatiente de Malvinas, una curandera, una mujer que se quitó la vida y un grupo de niños que murió durante una peste. “Son ecos de vidas atravesadas por la violencia, por la desgracia”, confió.

"Los Lucero, la última familia que vivió allí, ya son un recuerdo. Después hay una serie de personajes que tuvieron una relación con la casa, pero ahora son espectros, son la memoria de hombres y mujeres que ya no están en este mundo, aunque siguen viviendo ahí como si el monte fuera una especie de limbo", señaló.

El inicio de todo

Almada también reveló cómo nació la idea de “Una casa sola” y contó que la escritura comenzó a partir de inquietudes personales vinculadas al significado de los espacios que habitamos. “Me interesaba pensar qué le pasa a un lugar cuando quienes lo habitan ya no están”, admitió.

"Yo estaba compenetrada con mis propios problemas domésticos cuando comencé a escribir la novela. Las primeras preguntas fueron cuánto de nosotros es nuestra casa, qué queda cuando no estamos y cuánta memoria le queda a de nosotros", finalizó.