Tragedia en Claypole: un hombre murió en el acto tras ser embestido por el tren

Se habría tratado de un suicidio. En el lugar se desplegó un operativo de emergencia. Toda la información.

Un hombre murió este martes tras ser embestido por una formación de la línea Roca, en Claypole. El tren realizaba el recorrido entre Temperley y Bosques cuando todo ocurrió.

¿Qué pasó?

El trágico episodio se registró alrededor de las 17 hs, en el cruce peatonal de las vías, ubicado debajo del puente de la avenida Lacaze y Los Tilos. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la víctima, de aproximadamente 40 años, se habría arrojado al paso de la formación.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal del servicio de ambulancias municipal. Además de efectivos de la Policía Federal y Bonaerense, quienes trabajaron en el operativo.