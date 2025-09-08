Con un show de Pedro Aznar, llega la Feria del Libro a Almirante Brown

Difundieron cuándo será y cuál es la grilla de actividades. Chequéala acá.

Vuelve uno de los eventos culturales y educativos más importantes de la Región. Se confirmó la fecha de la nueva edición de la Feria Internacional de Libro de Almirante Brown. La agenda contará con múltiples actividades y la presencia de grandes personalidades.

Como sucede cada año, la iniciativa tendrá la presencia de reconocidas figuras. Se confirmó Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Gustavo "Gato" Sylvestre, Julia Mengolini, Jimena La Torre y Rolando Graña. También Tute, el hijo del recordado Caloi, Darío Sztajnszrajber, Mauro Szeta y Julia Zenko.

Se sumará Ian Moche, quien presentará su charla sobre autismo, y la transmisión de vivo de "La venganza será terrible" con Alejandro Dolina. Para cerrar el evento, actuará Pedro Aznar y su banda.

¿Cómo será?

La iniciativa se pondrá en marcha el martes 30 de septiembre, día del aniversario del partido, y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre. Tendrá como escenario a la plaza Brown de Adrogué. Los horarios para cada fecha serán los siguientes:

Martes: 12 a 20 hs

Miércoles: 9 a 19 hs.

Jueves y viernes: 9 hs a 22 hs

Sábado y domingo: 12 hs a 22 hs

La grilla

Entre las múltiples de actividades que integran el cronograma, se destacan por jornada:

Martes 30

12 hs: acto apertura (auditorio Rodolfo Walsh)

Miércoles 1

14:45 hs: "RCP en tus manos", show de RCP por Manuel Baradel (Auditorio Rodolfo Walsh)

"RCP en tus manos", por Manuel Baradel (Auditorio Rodolfo Walsh) 18 hs: Ian Moche presenta su charla "Autismo para concientizar y visibilizar esta neuro divergencia para hacer una sociedad más amigable" (Auditorio Rodolfo Walsh)

Jueves 2

10:45 hs : obra infantil " Pequeño Dragón a Volar " (Auditorio Amelia Lapeyrière). También 13.15.

: obra infantil " " (Auditorio Amelia Lapeyrière). También 13.15. 20 hs : Marcelo Longobardi brindará la charla "Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump" (Auditorio Rodolfo Walsh).

: brindará la charla "Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump" (Auditorio Rodolfo Walsh). 21:15 hs: Víctor Hugo Morales (Auditorio Rodolfo Walsh).

Viernes 3

17:30 hs : Washington Uranga, Verónica Gimenez Beliveau y Alberto Sileoni presentan "El maestro”: El humanismo del Papa Francisco (Auditorio Amelia Lapeyrière).

: presentan "El maestro”: El humanismo del Papa Francisco (Auditorio Amelia Lapeyrière). 19 hs : Ricardo Forster (Auditorio Liliana Bodoc).

: (Auditorio Liliana Bodoc). 19:30 hs : Gustavo "Gato" Sylvestre con su charla "Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino" (Auditorio Rodolfo Walsh)

: con su charla "Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino" (Auditorio Rodolfo Walsh) 21 hs: Darío Sztajnszrajber presenta su charla "La amistad: Pensar al otro" (Auditorio Rodolfo Walsh).

Sábado 4

12 hs: Orquesta Escuela de Brown en concierto (Auditorio Rodolfo Walsh)

(Auditorio Rodolfo Walsh) 17 hs : Julia Mengolini presenta su libro "Las caras del monstruo" (Auditorio Amelia Lapeyrière)

: presenta su libro "Las caras del monstruo" (Auditorio Amelia Lapeyrière) 17 hs: Jimena La Torre con su libro "Despierta la bruja que hay en vos" (Auditorio Liliana Bodoc)

con su libro "Despierta la bruja que hay en vos" (Auditorio Liliana Bodoc) 18:15 hs : Rolando Graña presenta "Treinta toneladas de billetes" (Auditorio Liliana Bodoc)

: presenta "Treinta toneladas de billetes" (Auditorio Liliana Bodoc) 20 hs: Tute y su libro "Ensayo para mi muerte" (Auditorio Amelia Lapeyrière)

y su libro "Ensayo para mi muerte" (Auditorio Amelia Lapeyrière) 21 hs: "La venganza será terrible" con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespi y El trío sin nombre (Auditorio Rodolfo Walsh)

Domingo 5

17 hs : Rep y Juan Sasturain presentan su charla sobre El Eternauta (Auditorio Liliana Bodoc)

: presentan su charla sobre El Eternauta (Auditorio Liliana Bodoc) 18 hs: Julia Zenko con "Jaie Sure" (Auditorio Rodolfo Walsh)

con "Jaie Sure" (Auditorio Rodolfo Walsh) 19 hs: Mauro Szeta presenta su libro "Nahir: La historia desconocida" (Auditorio Rodolfo Walsh)

presenta su libro "Nahir: La historia desconocida" (Auditorio Rodolfo Walsh) 19:45 hs: Tamara Tenembaum presenta su libro "Un millón de cuartos propios" (Auditorio Amelia Lapeyrière)

presenta su libro "Un millón de cuartos propios" (Auditorio Amelia Lapeyrière) 21 hs: Pedro Aznar y su banda (auditorio Rodolfo Walsh).

Para conocer en detalle la agenda completa, los vecinos podrán ingresar a la web oficial (accedé haciendo clic aquí).