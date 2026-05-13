Marcha Universitaria: Furriel recordó cuando viajaba desde Mármol para estudiar actuación

El reconocido actor browniano se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. “Me cambió la vida y espero que le cambie la vida a muchísimos argentinos”, expresó. Los detalles.

Durante la cuarta Marcha Federal Universitaria, numerosas personalidades de distintos ámbitos dijeron presente en la movilización. Entre ellas estuvo Joaquín Furriel, quien se sumó al pedido de estudiantes y docentes para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Qué dijo?

Detrás de su exitosa carrera en cine, teatro y televisión, el browniano tuvo una formación ligada a la educación pública. El actor es egresado de la entonces Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), actualmente integrada a la Universidad Nacional de las Artes.

“Me levantaba muy temprano. Venía de José Mármol, tomaba el tren eléctrico y el subte para estudiar. Volvía tarde a casa. Me quedaba dormido y me pasaba las estaciones, pero tenía el privilegio de poder estar estudiando. Y gracias al país que tenemos, en un lugar de excelencia”, afirmó en una entrevista, mientras apoyaba la movilización en Plaza de Mayo.

En ese contexto, continuó: “Soy un pibe del Conurbano que quería hacer actuación. No tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado y todo eso. Gracias a la universidad pude hacerlo”.

Furriel aseguró que su “trabajo privado acá y en otros países” se lo debe a la formación recibida en esa casa de estudios. Además, sostuvo que la educación pública “es la mejor manera de que la sociedad sea cada vez más equitativa y de que las discusiones sean más interesantes”.

“Lo que está pasando es una discusión que, más allá del gobierno que toque, quiero acompañar. Creo en la educación porque me cambió la vida y espero que le cambie la vida a muchísimos argentinos”, señaló.

En tanto, el browniano sentenció: “Hace un tiempo que sé que viene habiendo mucha tensión en relación al presupuesto. Me gustan los países quen tiene educación pública. Cuando viajo afuera, si algo distingue a nuestro país, es la calidad que tenemos para laburar”.

Sobre la Marcha Federal Universitaria

Se llevó adelante el martes, 12 de mayo, en distintos puntos de Argentina. Reunió a estudiantes, docentes, autoridades académicas y gremios en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas.

La movilización tuvo como eje principal el rechazo al ajuste presupuestario impulsado por la administración nacional y el pedido de actualización de salarios y fondos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde las universidades sostienen que la inflación y la reducción real del presupuesto afectan el dictado de clases, la investigación y el mantenimiento de las instituciones. En respuesta, el Gobierno defendió su política de control del gasto público y señaló que busca “avanzar en auditorías y una reorganización del sistema universitario”.