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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2689
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SOCIEDAD
martes 12 de mayo de 2026

Un voraz incendio destruyó una vivienda de Ministro Rivadavia


Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un feroz incendio se desató durante la madrugada de este lunes en una vivienda de dos plantas de Ministro Rivadavia. El fuego provocó serios daños materiales en todas sus instalaciones.

¿Cómo fue?

Las llamas se desataron por la noche en una casa ubicada en Irizar al 1100, de dicha localidad. Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, que trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que se propagara a propiedades linderas.

Del operativo también participaron efectivos de Defensa Civil, personal policial y el servicio de ambulancias municipal, que brindaron asistencia en el lugar. Los daños en la propiedad fueron totales.

 

 

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