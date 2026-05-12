Un voraz incendio destruyó una vivienda de Ministro Rivadavia

Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas. La información.

Un feroz incendio se desató durante la madrugada de este lunes en una vivienda de dos plantas de Ministro Rivadavia. El fuego provocó serios daños materiales en todas sus instalaciones.

¿Cómo fue?

Las llamas se desataron por la noche en una casa ubicada en Irizar al 1100, de dicha localidad. Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, que trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que se propagara a propiedades linderas.

Del operativo también participaron efectivos de Defensa Civil, personal policial y el servicio de ambulancias municipal, que brindaron asistencia en el lugar. Los daños en la propiedad fueron totales.