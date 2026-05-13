Brown sumó una nueva flota de maquinas, camiones y ambulancias

Mariano Cascallares y Juan Fabiani participaron de la actividad. Aseguraron que de esta forma habrá mas servicios para los vecinos. Los detalles.

Almirante Brown sumó una nueva flota de maquinarias, camiones y ambulancias. Las flamantes incorporaciones fueron destinadas al fortalecimiento de la capacidad operativa y la optimización de los servicios que brinda a la comunidad.

¿Cómo fue?

La presentación del equipamiento tuvo lugar en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Estuvieron presentes Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani, presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

Según indicaron desde la Comuna, se mejorarán las condiciones de trabajo del personal del Municipio con la incorporación de los flamantes equipos, como también la calidad de vida de los vecinos del distrito a partir de un servicio urbano óptimo.

En forma paralela, el gobernador Axel Kicillof y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, entregaron dos nuevas ambulancias la Comuna. Las mismas fueron adquiridas a través de Provincia Leasing.

“El Municipio continúa invirtiendo, junto a la Provincia, no solo en infraestructura, sino en equipamiento. Esto refleja el compromiso con la planificación, gestión eficiente de los recursos y la firme decisión de seguir trabajando para brindar más y mejores prestaciones a la comunidad”, indicó Cascallares.

La flota de maquinarias incluye una chipeadora Deisa 1000ml, una chipeadora Deisa 1200m, un camión desobstructor Iveco y dos mini cargadoras Bob Cat S530. También, una selladora Patricio Fracchia K, un rodillo compactador marca Sany SSR y tres elevadores hidráulicos Hidrogrubet BL10 / chasis Toyota Hilux DX 2,4.

Dichos equipos están destinados al mantenimiento de calles, alumbrado público y poda. Además, al destape de desagües pluviales y para la compactación de suelos en consolidados de tierra.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente de la actividad los secretarios de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Gabriela Fernández, y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti.