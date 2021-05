Conmoción en Claypole: Alfonzo sufrió fractura de tibia y peroné

Compartir en:

lunes 10 de mayo del 2021

Fue tras una dura patada del ex San Martín de Burzaco, Leonel Llodrá. El mediocampista será operado esta semana. "Me duele mucho", expresó a De Brown. Mirá el video de la jugada.

* Imagen: Matías Vázquez

El enfrentamiento entre Claypole y Luján no terminó de la mejor manera para Sergio Alfonzo. Si bien los equipos igualaron sin goles, el ex Racing debió ser retirado del estadio en ambulancia tras recibir una infracción promediando la segunda parte. Finalmente, se confirmó que sufrió rotura de tibia y peroné.

Iban 33 minutos del complemento cuando el mediocampista recibió la pelota, giró para adentro y el control se le fue largo. Ahí es cuando Leonel Llodrá, ex San Martín de Burzaco, decidió tirarse al piso e impactó su rodilla izquierda con la pierna derecha del jugador "Tambero" produciéndole la fractura. El árbitro sólo le mostró amarilla.

Tras el encuentro, debió ser trasladado de urgencia y se encuentra enyesado a la espera de la cirugía. En principio, pasará por el quirófano durante esta semana. La recuperación le llevará al menos cuatro meses, lo que significa que se perderá el clásico frente al "Azul" de la fecha 15.

"Me duele mucho, yo a él no lo vi. Llodrá ya me mandó mensajes porque se sentía culpable. Le dije que fue jugada de partido, sin malas intenciones", reveló Alfonzo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Mirá la acción